Şanlıurfa'da uyuşturucuya 2 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucuya 2 tutuklama
17.11.2020 13:44
ŞANLIURFA'da uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen 2 araçta, polis tarafından yapılan aramada 84 kilo esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
ŞANLIURFA'da uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen 2 araçta, polis tarafından yapılan aramada 84 kilo esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Kasım'da uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen 2 otomobilde, dedektör köpekle arama yapıldı. Yapılan aramada, 12 parça halinde 84 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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