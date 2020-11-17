Şanlıurfa'da uyuşturucuya 2 tutuklama - Son Dakika

ŞANLIURFA'da uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen 2 araçta, polis tarafından yapılan aramada 84 kilo esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Kasım'da uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen 2 otomobilde, dedektör köpekle arama yapıldı. Yapılan aramada, 12 parça halinde 84 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.