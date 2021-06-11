Şanlıurfa'da uyuşturucuya 2 tutuklama - Son Dakika

ŞANLIURFA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta, 125 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ekipleri, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Polis, otomobilde bulunanların tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada, ekipler 25 kalıp halinde 125 kilogram esrar ele geçirdi. Esrara el koyan polis, araçta bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.