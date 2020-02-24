Şanlıurfa?da uyuşturucuya 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa?da uyuşturucuya 4 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa?da uyuşturucuya 4 tutuklama

6 saat önce

ŞANLIURFA'da polisin düzenlediği 3 operasyonda, 241 kilo esrar ve 120 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şanlıurfa?da uyuşturucuya 4 tutuklama, System.String[]

ŞANLIURFA'da polisin düzenlediği 3 operasyonda, 241 kilo esrar ve 120 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, farklı otomobillerde gizlenmiş 241 kilo esrar ile 120 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi de gözaltına alındı. Uyuşturucuya el konulurken, adliyeye sevk edilen ve isimleri açıklanmayan 4 şüpheli, tutuklandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Tel Rıfat'ta PKK'lı sözde yöneticiler toplantı halindeyken vuruldu
Rusya, müttefiki Esed rejimine büyük kalibreli toplar gönderdi İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:49:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa?da uyuşturucuya 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]