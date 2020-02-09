Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Şanlıurfa'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:24 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir AVM'de stant kurarak, vatandaşlara uyuşturucu maddeyle mücadele konusunda bilgi verip, broşür dağıttı.
Kurulan stantta, ekiplerin kullandığı motosikletlerin yanı sıra dedektör köpek "Kyra" da yer aldı. Standı ziyaret eden vatandaşlar dedektör köpekle yakından ilgilenerek onunla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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