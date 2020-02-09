Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Şanlıurfa'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi.

Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor, System.String[]

Şanlıurfa'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir AVM'de stant kurarak, vatandaşlara uyuşturucu maddeyle mücadele konusunda bilgi verip, broşür dağıttı.

Kurulan stantta, ekiplerin kullandığı motosikletlerin yanı sıra dedektör köpek "Kyra" da yer aldı. Standı ziyaret eden vatandaşlar dedektör köpekle yakından ilgilenerek onunla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'nin ulaşım zammı protesto edildi: Gözaltılar var
Fırıncı, aracında kalbinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 22:07:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]