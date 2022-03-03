Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında konferans düzenlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında konferans düzenlendi

03.03.2022 15:03
Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında konferans düzenlendi

Viranşehir Belediyesi tarafından uyuşturucuyla mücadele konulu konferans düzenlendi.

Viranşehir Belediyesi tarafından uyuşturucuyla mücadele konulu konferans düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Viranfest Günleri kapsamında gerçekleştirilen konferansta sigara, alkol ve uyuşturucu maddeler başta olmak üzere bağımlılık yapıcı maddelerin zararları anlatılarak, bu maddelerle mücadele kapsamında kanuni ve bireysel bazda yapılması gerekenler konusunda bilgiler verildi.

Kaymakam Önder Çengel, konferansın açılışında, madde bağımlılığının toplumu ve gençleri tehdit eden önemli bir sorun olduğunu belirtti.

Madde bağımlılığıyla kararlı şekilde mücadele ettiklerini anlatan Çengel, "Uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Konferans, soru ve cevap bölümüyle sona erdi.???????

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Viranşehir Belediyesi, Uyuşturucu, Sigara, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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