Şanlıurfa'da Uyuşturucuyla Mücadele Konulu Toplantı

Şanlıurfa
'da "Kamu Kuruluşları 2018 Yılı İl Geneli Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyet" toplantısı düzenlendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, GAPTEAM Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda kaymakamlar, İl Emniyet Müdürlüğü
, Jandarma
Komutanlığı, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Yeşilay Cemiyeti
ve muhtarlar, bir araya gelerek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Vali Abdullah Erin
, toplantıda yaptığı konuşmada, Şanlıurfa Valiliği olarak çok önemli projeler hayata geçirdiklerini, madde bağımlılığı ve uyuşturucu risk etmenleri araştırma projesi sonucunda, bu konuda yol haritası çizecek çok önemli veriler elde ettiklerini belirtti.
Uyuşturucuyla mücadelenin önleyici boyutunun apayrı bir uzmanlık gerektirdiğini ve devletin tüm kurumlarının, başta kolluk kuvvetleri olmak üzere önemli tedbirler aldığını hatırlatan Vali Erin, tedavi ve rehabilitasyona yönelikse eski havaalanı arsasında temeli atılan AMATEM ve ÇEMATEM'e ek olarak Yeşilay tarafından yapımına başlanacak rehabilitasyon merkezinin önemli faydalar sağlayacağını söyledi.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Erin, "Gençlerimizin içinde yaşadığı ortamı değiştirmeye, gelecekte de endişe vermeyecek şekilde eğitimlerini düzgün şekilde alıp üniversiteye gidebildikleri ve iş sahibi oldukları bir hayatın kesintisiz ve aksaksız yürütüldüğü tedbirleri almamız lazım." ifadesini kullandı.
Vali Erin, bir taraftan kamu kuruluşlarının, bir taraftan sivil toplum kuruluşlarının ve eğitim kurumlarının bilinçlendirme çalışmaları yaparken, diğer yandan da kırsala kadar uzanan eğitim altyapısını sorunsuz hale getirmeye çalıştıklarını ifade etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Erhan Nazlıgül de 2016, 2017 ve 2018 yıllarında narkotik suçlarla mücadeleyle ilgili bir sunum yaptı.
Yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Nazlıgül, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuya karşı mücadele kapsamında seminerler verildiğini, afiş ve broşür gibi çalışmalar yapıldığını, uyuşturucu kullanım alanı olarak değerlendirilen metruk yapıların tespit edilerek gerekli önlemlerin alındığını söyledi.
Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem Çelik
de yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.