Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da üzerinde canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı
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Şanlıurfa'da üzerinde canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın en işlek bölgelerinden biri olan, Balıklıgöl'e yaklaşık 100 metre mesafedeki Haşimiye Meydanı'nda üzerinde canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa'da üzerinde canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın en işlek bölgelerinden biri olan, Balıklıgöl'e yaklaşık 100 metre mesafedeki Haşimiye Meydanı'nda üzerinde canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.
(İHA)
Balıklıgöl, Şanlıurfa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:50 Kaynak: İHA
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