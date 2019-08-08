Şanlıurfa'da üzerinde canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın en işlek bölgelerinden biri olan, Balıklıgöl'e yaklaşık 100 metre mesafedeki Haşimiye Meydanı'nda üzerinde canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:50 Kaynak: İHA
'nın en işlek bölgelerinden biri olan, Balıklıgöl
'e yaklaşık 100 metre mesafedeki Haşimiye Meydanı'nda üzerinde canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.
(İHA)
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