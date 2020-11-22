Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Ortatepe Mahallesi'ndeki evlerinde oynayan İbrahim Halil Güneş'in (4) üzerine televizyon düştü.
Sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Güneş'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
- Kaynak: AA
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