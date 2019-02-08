Şanlıurfa'da Üzerine Televizyon Düşen Minik Elçin Öldü
58 dakika önce
Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen minik Elçin öldü (Görüntü ekiyle yeniden)Şanlıurfa'nın, Halfeti ilçesinde evde oyun oynayan 1,5 yaşındaki Elçin Bozduman üzerine devrilen televizyonun altında kalarak öldü.
Şanlıurfa
'da üzerine televizyon düşen minik Elçin öldü (Görüntü ekiyle yeniden)
Şanlıurfa'nın, Halfeti
ilçesinde evde oyun oynayan 1,5 yaşındaki Elçin Bozduman üzerine devrilen televizyonun altında kalarak öldü.
Olay, Halfeti ilçesinin Argıl
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Elçin Bozduman, odada yalnızken oynadığı sırada sehpanın üzerindeki televizyon üzerine düştü. Televizyon
altında kalan Elçin, çığlıklarını duyan yakınlarının çağırdığı ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Elçin Bozduman'a acil serviste doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Elçin Bozduman'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:43 Kaynak: DHA
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