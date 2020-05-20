Şanlıurfa'da uzun namlulu 10 tüfek ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da uzun namlulu 10 tüfek ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan istihbari çalışma neticesinde, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine silah getirildiğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 10 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait 10 şarjör ele geçirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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