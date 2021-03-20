Şanlıurfa'da vaka sayılarının düşmesinde aşiretlerin etkisi - Son Dakika

Şanlıurfa'da vaka sayılarının düşmesinde aşiretlerin etkisi

20.03.2021 13:36

Şanlıurfa'da vaka sayılarının düşmesinde aşiretlerin etkisi Şanlıurfa'da gelenek ve görenekler vakaların düşmesinde etkili oluyor Covid-19 risk haritasına göre düşük riskli iller arasında yer alan Şanlıurfa'da akrabalarıyla bir araya gelen aşiret reisleri, maske, mesafe ve hijyen gibi...

Şanlıurfa'da vaka sayılarının düşmesinde aşiretlerin etkisi

Şanlıurfa'da gelenek ve görenekler vakaların düşmesinde etkili oluyor

ŞANLIURFA - Covid-19 risk haritasına göre düşük riskli iller arasında yer alan Şanlıurfa'da akrabalarıyla bir araya gelen aşiret reisleri, maske, mesafe ve hijyen gibi tedbirlere uyulması noktasında sık sık uyarılarda bulunuyor. Aşiretlerin etkili olduğu Şanlıurfa'da korona vakalarının düşük olması ise bölgenin genel olarak gelenek ve göreneklerine bağlı olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Gelenek ve göreneklerine bağlı Şanlıurfa'da aşiretlerin korona vakalarını düşürmede etkili olduğu belirtildi. Düşük riskli iller arasında yer alan Şanlıurfa'da zaman zaman akrabalarıyla bir araya gelen aşiret reisi ve kanaat önderleri, sık sık maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için telkinlerde bulunuyor. Yaşadığı merkez ve kırsal mahallelerdeki sorunları bir araya gelerek konuşan aşiret büyükleri, bir bakıma koronayla mücadelede "Aşiret Bilim Kurulu" gibi çalışıyor. Şanlıurfa'nın "Mavi" kategoride kalması ve vaka sayılarını daha da düşürmek için mücadeleye devam edeceklerini belirten aşiret büyükleri, herkesin kurallara uymaya devam etmesini istedi.

Bölgenin genel olarak gelenek ve göreneklerine bağlı olmasını ve aşiret büyüklerini dikkate almasının korona vakalarının düşmesinde etkili olduğunu aktaran Karageçili Aşireti büyüklerinden Sinan Boncuk, zaman zaman aşiretten akrabaları ile bir araya gelerek korona ile mücadelede, tedbirlere uyulması için telkinlerde bulunduklarını söyledi. Boncuk, "Uyarılarımızda kalabalık ortamlarda bulunmamaları, maske mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için uyarıyoruz. Memlekete faydalı olun, diyoruz. Birbirlerine karşı saygılı olmasını istiyoruz, onlar da bizim söylediklerimize kulak verip uyuyorlar" dedi.

Haltanlı Aşireti büyüklerinden Mustafa Cenak ise, "Akrabalarımızdan, gelinlerimize, kızlarımıza ve torunlarımıza, büyükleri olarak sürekli nasihatlerde bulunuyoruz. Korona salgınını ile mücadelede devamlı uyarılarda bulunuyoruz. Onlara uyarılarda bulunduğumuz zaman onlar da bize saygı gösterip, dinliyorlar" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'nın tanınan isimlerinden Bekir Felhan, aşiretlerin bölgede etkili bir güç olduğunu belirterek, korona virüsle mücadelede etkili olduğunu ifade etti.

Şeyhanlı Aşireti reisi Mehmet Emin Şeyhanlıoğlu da, aşiret üyeleri ile zaman zaman kısıtlı sayıda kişinin katılımı toplantılar yaptığını, toplantılarda en önemli konunun korona ile mücadele olduğunu belirtti. Şeyhanlıoğlu, aşiret üyelerine taziye ve düğünlere katılmaması için uyarılarda bulunduklarını belirterek, "Aşiretlerin korona vakalarının düşürmesinde kesinlikle etkisi vardır. Aşiretlerin ileri gelenleri, toplumda devamlı bulundukları için her gidilen yerde uyarılarda bulunuyorlar. Ben zaman zaman başsağlığında bulunduğum ortamlarda sık sık uyarılarda bulunuyorum. Ziyaretlerin yanı sıra zaman az sayıda katılım ile toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılarda da Şeyhanlı Federasyonu olarak tüm üyelerimize, kuralların elden bırakılmaması için uyarıyoruz. Kısıtlı bir şekilde bir araya geldiğimiz toplantılarda gündemimizin ana maddesi pandemi ile mücadele oluyor. Tabi ki Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanlığımız, bilim kurlumuz, sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez. Tüm imkanları seferber ediyorlar. Canlarını ortaya koyarak bu salgınla mücadele ediyorlar. Bizde yerel de elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kuralların uyulmasında aşiretlerin etkili olduğunu dile getiren berber Orhan Demirkol ise, "Vatandaşlar da kanaat önderleri ve aşiret büyüklerinin korona vakalarının düşmesinde nasihatlerini dinliyorlar. Onlara karşı saygılarından dolayı onlara hastalığın bulaşmaması için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da vaka sayılarının düşmesinde aşiretlerin etkisi
Şanlıurfa'da vaka sayılarının düşmesinde aşiretlerin etkisi
Şanlıurfa'da vaka sayılarının düşmesinde aşiretlerin etkisi
Şanlıurfa'da vaka sayılarının düşmesinde aşiretlerin etkisi

Koronavirüs, Şanlıurfa, Aşiret, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da vaka sayılarının düşmesinde aşiretlerin etkisi - Son Dakika


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