Son dakika haberleri! ŞANLIURFA'DA VALİ ÇUHADAR VE ŞEHİT AİLELERİNDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ - Son Dakika

Son dakika haberleri! ŞANLIURFA'DA VALİ ÇUHADAR VE ŞEHİT AİLELERİNDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ

12.05.2021 16:16

Bir son dakika haberine göre ADIYAMAN'da Ramazan Bayramı öncesi Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, il protokolü üyeleri ile şehit aileleri, şehitliği ziyaret etti, dualar okundu.

ADIYAMAN'da Ramazan Bayramı öncesi Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, il protokolü üyeleri ile şehit aileleri, şehitliği ziyaret etti, dualar okundu.

Şehitlik ziyaretine Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Halil İbrahim Fırat, Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Siyasi Parti Başkanları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve sokak kısıtlamasından muaf şehit aileleri katıldı.

Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından vatanın mukaddesatı ile milletimizin birlik ve bütünlüğü uğruna şehadet makamına erişen şehitler için dua edildi. Yapılan duanın ardından Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Aziz vatan toprakları üzerinde kahraman şehitlerimiz sayesinde bayramları huzur ve güven içerisinde yaşadıklarını dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, 'Ramazan Bayramı vesilesiyle şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Şehitlerimizin ailelerine de sabırlar diliyorum. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan aziz şehitlerimizin vatan uğruna yaptıkları fedakarlığı ve kahramanlığı hiçbir zaman unutmayacağız. Ramazan Bayramı vesilesi ile rütbelerin en yücesi şehitlik mertebesine erişen kahraman şehitlerimizi, rahmetle, minnetle ve şükranla anarken, aziz hatıraları önünde ve manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Bu duygularla şehitlerimizin kıymetli ailelerinin ve Adıyamanlı hemşerilerimizin bayramını kutluyorum' dedi.

Son dakika haberleri! ŞANLIURFA'DA VALİ ÇUHADAR VE ŞEHİT AİLELERİNDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ
Son dakika haberleri! ŞANLIURFA'DA VALİ ÇUHADAR VE ŞEHİT AİLELERİNDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ
Son dakika haberleri! ŞANLIURFA'DA VALİ ÇUHADAR VE ŞEHİT AİLELERİNDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ
Son dakika haberleri! ŞANLIURFA'DA VALİ ÇUHADAR VE ŞEHİT AİLELERİNDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ
Son dakika haberleri! ŞANLIURFA'DA VALİ ÇUHADAR VE ŞEHİT AİLELERİNDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Ramazan Bayramı, Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ŞANLIURFA'DA VALİ ÇUHADAR VE ŞEHİT AİLELERİNDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ - Son Dakika


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