Şanlıurfa'da vatandaşlar meydanlara akın etti - Son Dakika

Şanlıurfa'da vatandaşlar meydanlara akın etti
Şanlıurfa'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla meydanlara akın etti.
Şanlıurfa'da vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla meydanlara akın etti.
Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü Arkeoloji Müzesinin önünde kutlandı. Demokrasi şehitlerinin de anıldığı program toplu kılınan akşam namazıyla başladı. Şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda daha sonra büyükşehir belediyesi bünyesindeki tiyatro grubu darbe gecesi yaşananların konu edindiği tiyatro gösterisi düzenlendi. Darbe ile ilgili belgesel gösterisinden sonrada akademisyenler darbe konulu konuşma yaparken öğrenciler de şiirler okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alana canlı olarak verildi. Yatsı namazının ardından protokol konuşmaları yapıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise il genelinde selalar okundu. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:11 Kaynak: İHA
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