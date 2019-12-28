Şanlıurfa'da vatandaşlar yerli otomobile hayran kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da vatandaşlar yerli otomobile hayran kaldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da vatandaşlar yerli otomobile hayran kaldı

6 saat önce

Yerli otomobilin tanıtımını televizyonda izleyen Şanlıurfalı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek yerli ve milli otomobille gururlandıklarını belirtti.

Yerli otomobilin tanıtımını televizyonda izleyen Şanlıurfalı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek yerli ve milli otomobille gururlandıklarını belirtti.

Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobilin tanıtımını yaptığı sırada Şanlıurfa'da vatandaşlar adeta televizyona kilitlendi. Otomobilin tanıtımını televizyonda izleyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek yerli ve milli otomobil ile gururlandıklarını belirtti.

"BU BİR DEVRİMDİR"

Vatandaşlardan Hasan İmamoğlu, yerli otomobil üretiminin bir devrim olduğunu belirterek, "Eğer durumum olursa herkesten önce bu otomobili ben almak istiyorum. Tasarımını çok beğendim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaşlardan Doğan İmamoğlu ise, "Yerli uçaklarımız, yerli silahlarımız şimdi de yerli otomobilimiz üretildi. Çok gururluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, yerli otomobilin sahnede gösterilmesiyle telefonlarına sarılarak, otomobili sosyal medya hesaplarından paylaştı.

(Bekir Basmacı/İHA)

Şanlıurfa'da vatandaşlar yerli otomobile hayran kaldı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
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