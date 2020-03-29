Şanlıurfa'da vatandaşlara evde kalma çağrısı - Son Dakika

Korona virüs salgını karşısında çok geniş kapsamlı tedbirlerin alındığı Şanlıurfa'da, vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılıyor.



Vatandaşların toplu halde bulunarak salgın riskini artırmalarına neden olabilecek alanların faaliyetlerinin durdurulması ve alınan çok sayıda tedbirin hayata geçirilmesinin ardından, şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarına da kısıtlamalar getirilmişti. İl genelinde alınan tedbirlere vatandaşların büyük oranda uyduğu görülürken, tedbirler kapsamında alınan kararları denetleyen birimler de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kaymakamlıklar, belediyeler ve kamu kurum kuruluşlarının alınan kararları titizlikle uyguladığı Şanlıurfa'da, polis ve jandarma da araçlarından yaptıkları anonslarla vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıyor. Lokanta, restaurant, çay bahçesi, kahvehane gibi ticari alanların kapalı olmasının yanında, kuyumcu ve berber esnafının da işyerlerini açmamasıyla Şanlıurfa caddeleri adeta bomboş kaldı. - ŞANLIURFA