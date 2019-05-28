Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da vatandaşları bayram heyecanı sardı
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da vatandaşları bayram heyecanı sardı

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş kent merkezine gelen vatandaşlar caddelerde yoğunluk oluşturdu.

Şanlıurfa'da vatandaşları bayram heyecanı sardı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş kent merkezine gelen vatandaşlar caddelerde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Ceylanpınar'da vatandaşları alışveriş telaşı sardı. Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, kentin işlek caddesi konumundaki Gazi Caddesi'nde yoğunluık oluşturdu. İftarın hemen ardından çıkılan alışverişte en uğrak yerler elbise ve ayakkabı mağazaları oldu.

Alışverişlerini tamamlamak isteyenler de iş yerlerinde yoğunluğa neden oldu. Bu yıl işlerinin geçen yıla oranla daha iyi gittiğini aktaran esnaf Halil Oktay, " İstanbul'dan daha yeni getirdiğimiz birçok hazır giyim ürününü şimdiden tükendi. Satışların iyi gitmesine havanın serin olması da etkili oluyor. Ayrıca ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların daha rahat alışveriş yapmaları için ilçe halkının yoğunlukta olduğu Gazi Caddesi başta olmak üzere diğer caddelerde de devriye sayısını artırdı. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:05 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla İftar Yaptı Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin Ne Zaman Yasalaşacağını Açıkladı Fide borcunu ödeyemeyen kaymakam, makam aracını satılığa çıkardı Sigortacılardan aracıyla bayram tatiline çıkacaklara uyarı: Poliçelerinizi kontrol edin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:21:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da vatandaşları bayram heyecanı sardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]