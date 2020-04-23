Şanlıurfa'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan miniklere doğum günü sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Şanlıurfa'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan miniklere doğum günü sürprizi - Son Dakika

Şanlıurfa'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan miniklere doğum günü sürprizi

6 saat önce

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 15 çocuğa Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

Şanlıurfa'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan miniklere doğum günü sürprizi, System.String[]

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 15 çocuğa Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

Siverek Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, çağrılar kapsamında evde kalanların ihtiyaçlarını gidermeye devam ederken doğum tarihi 23 Nisan olan çocukları da unutmadı.

Kaymakamlık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla doğum tarihleri aynı gün olan çocukları belirledi. Ekipler, özel olarak hazırlanan doğum günü pastasıyla evinde ziyaret ettikleri çocukların doğum gününü kutladı.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerini pastayla gören çocukların mumları üflerken yaşadıkları mutluluk yüzlerine yansıdı.

Evinde ziyaret edilen Kübra İpekli, yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek, babasının kendisini uyandırdığını söyledi.

Doğum günü sürpriziyle çok mutlu olduğunu belirten İpekli, "Hediye olarak kitaplar, bayrak ve bir oyun seti var. 23 Nisan'da doğduğum için mutluyum. Atatürk, bu bayramı biz çocuklara armağan ettiği için de teşekkür ederim. Bu sürprizi beklemiyordum, abileri ve ablaları görünce çok mutlu oldum." dedi.

Ofis Mahallesi'ndeki evinde ziyaret edilen Helin Balkır da "Böyle bir şey beklemiyordum. Onları görünce şaşırdım. 23 Nisan, Atatürk'ün çocuklara armağanı, çocuk bayramında doğmuş olmaktan da mutluyum." diye konuştu.

Vefa Sosyal Destek Grubu, Şanlıurfa, 23 Nisan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:26 Kaynak: AA

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