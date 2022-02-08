Şanlıurfa'da vektörlerle mücadele sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını korumak ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla başlattığı zararlılarla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı kent genelinde vektörle mücadele çalışmasını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, dereler, sulama kanalları, fosseptikler, rögarlar, park ve bahçelerde ilaçlama çalışması yaparak vatandaşların sağlığını ön planda tutuyor.

Su birikintilerinde üremeye başlayan sivrisinek başta olmak üzere karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, üç merkez ilçede 106 personel, 48 araç 3 arazöz ve 3 traktör ile vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri için ilaçlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

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