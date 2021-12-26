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Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

26.12.2021 11:48
Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, özellikle kar yağışının en fazla görüldüğü Karacadağ eteklerine 250 kilogram besi yemi ile 250 kilogram yonca bıraktı.

Bölgede kınalı keklik, tilki, çakal, yaban tavşanı gibi hayvanların genel yayılış gösterdiği belirtilirken, doğaya yem bırakma çalışmalarının kış boyunca süreceği vurgulandı.

Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şanlıurfa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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