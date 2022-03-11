Şanlıurfa'da yağ stokçularına zabıta baskını - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yağ stokçularına zabıta baskını

11.03.2022 11:02
Şanlıurfa'da yağ stokçularına zabıta baskını

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri yaptığı denetimde bazı toptancılarda stok yağ ele geçirdi.

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri yaptığı denetimde bazı toptancılarda stok yağ ele geçirdi. Ticaret İl Müdürlüğü ile maliye görevlilerinin de yer aldığı denetimde ele geçirilen yağların zincir marketlere ait olduğu, toptancıların piyasaya sürmek için topladığı belirlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Tüketici Hakları Zabıta ekipleri, yağ fiyatlarına yapılan zamların ardından stokçuluğun önüne geçmek için başlattığı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Yerel ve zincir marketlerin ardından Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin denetim adresi bu kez ŞUTİM deki Toptancılar Sitesi oldu. Şanlıurfa Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Tüketici Hakları Zabıta ekipleri Ticaret İl Müdürlüğü ve maliye görevlisinden oluşan ekip sabah saatlerinde ŞUTİM toptancılar sitesinde bulunan iş yerlerini denetledi. Yapılan denetimlerde bazı toptancılarda yağların stoklandığı belirlendi. Toptancıların, A101, BİM ve Migros'a ait olan yağları piyasaya sürmek için topladığı ortaya çıktı.

Stok yapan toptancılar hakkında yasal işlem yapılırken, yağlara el konuldu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da yağ stokçularına zabıta baskını
Şanlıurfa'da yağ stokçularına zabıta baskını

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Şanlıurfa'da yağ stoku yapan 2 toptancı hakkında işlem yapıldı Şanlıurfa'da yağ stoku yapan 2 toptancı hakkında işlem yapıldı Şanlıurfa'da üç günde 32 markete cezai işlem uygulandı Şanlıurfa'da üç günde 32 markete cezai işlem uygulandı

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Ticaret, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da yağ stokçularına zabıta baskını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yağ stokçularına zabıta baskını - Son Dakika
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