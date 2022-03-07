Şanlıurfa'da yağ stoklayan marketlere ceza yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da yağ stoklayan marketlere ceza yağdı

07.03.2022 11:36
Şanlıurfa'da yağ stoklayan marketlere ceza yağdı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından yağ stoklayan marketlerde denetim yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından yağ stoklayan marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde, yağ stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan 9 yerel ve zincir markete cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Tüketici Zabıta Birimi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan marketlerde yağ denetimi yaptı. Son günlerde vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren Zabıta ekipleri yerel ve zincir marketlerde yağ denetimi yaptı. Zabıta ekipleri, başta zincir ve yerel marketler olmak üzere kentin dört bir tarafında temel gıda satışı yapan marketlerde yağ raflarını kontrol etti. Kontrollerde marketlerin depoları da kontrol edildi. Kent genelinde yapılan denetimlerde yağ stoklayan ve fahiş fiyat uygulayan 9 yerel ve zincir markete cezai işlem uygulandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Tüketici Zabıta Birimi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı kent genelinde denetimlere devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da yağ stoklayan marketlere ceza yağdı
Şanlıurfa'da yağ stoklayan marketlere ceza yağdı
Şanlıurfa'da yağ stoklayan marketlere ceza yağdı
Şanlıurfa'da yağ stoklayan marketlere ceza yağdı

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da marketlerde fahiş fiyat denetimleri Afyonkarahisar'da marketlerde fahiş fiyat denetimleri Giresun Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi Giresun Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetim gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Ticaret, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da yağ stoklayan marketlere ceza yağdı - Son Dakika


Son Dakika
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
11:11 Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
11:05 Altın yeni haftaya 14 lira yükselişle başladı! Gram 914 liradan alıcı buluyor
10:49 Yarın İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi yaşanacak! İşte o ilçeler
10:37 Ukraynalı askerler sosyal medyada paylaştı! Rus tankını bazukalarla etkisiz hale getiriyorlar
10:33 Putin, sevgilisini ve 4 çocuğunu İsviçre'de güvenli bir dağ evinde saklıyor!
10:33 Vicdan azabından perişan oldu! Yanlışlıkla kediye çarpan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı
10:28 Putin yürürken neden sağ kolunu kımıldatmıyor? Uzmanlar Rusya liderinin KGB geçmişini işaret etti
10:22 Mezarda yatan adamın kendisi olduğunu iddia etti! 1917'de savaş pilotu olarak ölüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 11:42:51. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yağ stoklayan marketlere ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement