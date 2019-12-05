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Şanlıurfa'da yağış nedeniyle okul duvarı çöktü

6 saat önce

Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle bir okulun bahçe duvarı çöktü.

Şanlıurfa'da yağış nedeniyle okul duvarı çöktü, System.String[]

Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle bir okulun bahçe duvarı çöktü. Gece saatlerinde kaldırımın üzerine devrilen duvar nedeniyle faciadan dönüldü.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur nedeniyle Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Açıksu Caddesi üzerindeki Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Lisesinin bahçe duvarı çöktü. Duvar, gece saat 22.40'ta kaldırımın üzerine devrildi. Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi büyük bir faciadan dönülmesine neden oldu. Çökme nedeniyle yol trafiğe kapandı. Olay yerine giden belediye ekipleri, yola devrilen molozları iş makinesi yardımıyla kaldırmak için çalışma başlattı. Çevredeki esnaf ise büyük bir gürültü duyduklarını, dışarı çıktıklarında ise duvarın çöktüğünü gördüklerini söyledi.


Ayrıca duvarın çökmesi nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ufak çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
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