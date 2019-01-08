Şanlıurfa'da Yağış Uyarısı
30 dakika önce
Sıcaklıkların düştüğü Şanlıurfa'da gündüz sis etkili olurken, gece için ise yağış uyarısı yapıldı.
Sıcaklıkların düştüğü Şanlıurfa
'da gündüz sis etkili olurken, gece için ise yağış uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklığının 4 ile 5 derece arasında değiştiği Şanlıurfa'da sis etkili oluyor. Karacadağ
başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken şehir merkezinde ise gece geç saatlerde karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, yağış ile birlikte hava sıcaklığının da düşeceği belirtilerek, vatandaşlar ani su baskınları ve buzlanmaya karşı uyarıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:48 Kaynak: İHA
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