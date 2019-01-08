Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Yağış Uyarısı

Şanlıurfa'da Yağış Uyarısı

30 dakika önce

Sıcaklıkların düştüğü Şanlıurfa'da gündüz sis etkili olurken, gece için ise yağış uyarısı yapıldı.

Şanlıurfa'da Yağış Uyarısı, System.String[]
Sıcaklıkların düştüğü Şanlıurfa'da gündüz sis etkili olurken, gece için ise yağış uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığının 4 ile 5 derece arasında değiştiği Şanlıurfa'da sis etkili oluyor. Karacadağ başta olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken şehir merkezinde ise gece geç saatlerde karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, yağış ile birlikte hava sıcaklığının da düşeceği belirtilerek, vatandaşlar ani su baskınları ve buzlanmaya karşı uyarıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:48 Kaynak: İHA

Karacadağ, Şanlıurfa, Güncel
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