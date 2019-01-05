Şanlıurfa'da Yağışlar Tarihi Kaleye Zarar Verdi
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Asurlar dönemine ait olduğu belirtilen tarihi kalenin surları yağışlara dayanamadı.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde Asurlar dönemine ait olduğu belirtilen tarihi kalenin surları yağışlara dayanamadı.
Son günlerde etkili olan sağanak sonrası tarihi kaledeki toprağın yumuşamasıyla çökme meydana geldi. Üzerindeki surların ağırlığına dayanamayan toprağın kaymasıyla taşlar, kale eteklerindeki evlerin çatısına ulaştı. Kale
eteklerinde bulunan evlerin birçoğu çökme tehlikesine karşı tahliye edilirken bazı vatandaşlar ise evlerde yaşamaya devam ediyor. Çökmenin meydana geldiği saatlerde gürültüyü fark eden mahalle sakinleri durumun tehlike saçtığını belirtti.
Kale Mahallesi sakinlerinden Ebubekir Ebuzeran, gece korkuyla uyuduklarını belirterek, önlem alınmasını istedi.
Bir başka mahalle sakini Ramazan Tüysüz ise kalenin tarihi özelliğe sahip olduğunu dile getirerek, "Kalenin çevresi gün geçtikçe yıkılmaya başladı. Mevsim şartları nedeniyle çökmeler meydana geliyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:53 Kaynak: AA
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