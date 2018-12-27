Şanlıurfa'da Yağmur ve Sis Etkili Oluyor
1 saat önce
Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinden itibaren yağmur ve sis etkili oluyor.
Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinden itibaren yağmur ve sis etkili oluyor.
Şanlıurfa'da birkaç gündür aralıklarla yağan yağmurla birlikte zaman zaman sis de etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde yoğun sis görüldü. Sis nedeniyle araçlar farlarını yakarak seyretti. Sis, öğleye doğru şehir merkezinde etkisini azaltırken yağmur ise aralıklarla devam ediyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:44 Kaynak: İHA
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