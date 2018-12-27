Şanlıurfa'da Yağmur ve Sis Etkili Oluyor

- Şanlıurfa'da yağmur ve sis etkili oluyorŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

- Şanlıurfa'da yağmur ve sis etkili oluyor



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

Şanlıurfa'da birkaç gündür aralıklarla yağan yağmurla birlikte zaman zaman sis de oluşuyor. Sabah saatlerinden itibaren Şanlıurfa kent merkezinde yoğun bir sis tabakası görüldü. Sis nedeniyle trafikte ilerleyen araçlar, lambalarını yakarak seyretti. Sis, öğleye doğru şehir merkezinde etkisini azaltırken yağmur ise belli aralıklarla devam ediyor.

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