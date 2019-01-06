Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Yağmur ve Sis Etkili Oluyor

Şanlıurfa'da Yağmur ve Sis Etkili Oluyor

36 dakika önce

Şanlıurfa'da dün geceden beri devam eden yağmur ile sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Şanlıurfa'da Yağmur ve Sis Etkili Oluyor, System.String[]
Şanlıurfa'da dün geceden beri devam eden yağmur ile sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Şanlıurfa'da dün geceden itibaren başlayan yağmur sabaha kadar devam etti. Yağmurla birlikte sabahın erken saatlerinde sis oluştu. Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düşerken, şehir merkezinde ise bu mesafe 50 metrenin üstüne çıktı. Sürücüler, trafikte ilerlerken sis lambalarını yakarak dikkatli bir şekilde ilerledi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yollar ise sürücülere zor anlar yaşattı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:13 Kaynak: İHA

Sabah, Şanlıurfa, Güncel
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