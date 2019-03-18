Şanlıurfa'da Yakalanan 2 Deaş Üyesi Tutuklandı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Akçakale'de yol uygulaması yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan arama sonrası araçta bulunan 2 şahıs, kimlik kontrolünden geçirildi. Şahıslar terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.H.M. ve A.E.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:11 Kaynak: İHA
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