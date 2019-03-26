Şanlıurfa'da Yakalanan 3 PKK'lı Terörist Tutuklandı
17 dakika önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalanan terör örgütü PKK/PYD mensubu Suriye uyruklu 3 terörist tutuklandı.
Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde yakalanan terör örgütü PKK/PYD mensubu Suriye
uyruklu 3 terörist tutuklandı.
Güvenlik güçlerince, önceki gün Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye
'ye girmeye çalışırken silahlarıyla yakalanan teröristler Ö.S, M.E ve Z.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:26 Kaynak: AA
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