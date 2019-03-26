Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Yakalanan 3 PKK'lı Terörist Tutuklandı

Şanlıurfa'da Yakalanan 3 PKK'lı Terörist Tutuklandı

17 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalanan terör örgütü PKK/PYD mensubu Suriye uyruklu 3 terörist tutuklandı.

Şanlıurfa'da Yakalanan 3 PKK'lı Terörist Tutuklandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalanan terör örgütü PKK/PYD mensubu Suriye uyruklu 3 terörist tutuklandı.

Güvenlik güçlerince, önceki gün Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken silahlarıyla yakalanan teröristler Ö.S, M.E ve Z.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:26 Kaynak: AA

Suriye, PKK, Şanlıurfa, Güncel
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