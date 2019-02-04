Şanlıurfa'da Yakalanan 4 Deaş'lı Tutuklandı
52 dakika önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yurt dışına kaçmak isterken yakalanan, aralarında kırmızı bültenle aranan kadın şüphelinin de bulunduğu terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde yurt dışına kaçmak isterken yakalanan, aralarında kırmızı bültenle aranan kadın şüphelinin de bulunduğu terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Hudut karakolu unsurları tarafından 3 gün önce Akçakale ilçesindeki sınır hattında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan, terör örgütü DEAŞ mensubu Feride Samur ile A.A. Ö.S. ve M.G.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Güvenlik önlemleri altında Akçakale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:41 Kaynak: İHA
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