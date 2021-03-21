Şanlıurfa'da, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığındaki PKK/ YPG'li teröristin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Suruç ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan ve aralarında bombalı eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristin bulunduğu 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Suruç ilçesinde 12 Mart'ta, yasa dışı yollarda yurda giriş yaptığı belirlenen 4 kişi yakalanmış, bu kişilerden birinin PKK/YPG terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği, çantasında yapılan aramada 100 el yapımı, 2 fabrika yapımı fünye ile 1 USB bellek ele geçirilmişti.

Belleğin incelenmesi sonucunda ise Şanlıurfa- Adıyaman kara yolundaki taş ocakları yakınlarında yaklaşık 10 kilo patlamaya hazır el yapımı patlayıcı bulunmuş, patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edilmişti.