Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı
52 dakika önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
'nın Akçakale
ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Suriye
uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu Raşit El İsa'nın kaldığı adrese jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
Şanlıurfa Valiliğinden 6 kişinin öldüğü İzol Aşireti kavgası ile ilgili açıklama
Eski TRT baş spikeri Şener Mete, Şebnem Bursalı'ya sert tepki gösterdi!
Son Dakika! Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: Yargı kararı İmamoğlu'nun önünü kesebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatı merak konusu oldu! İşte tüm bilinmeyenler