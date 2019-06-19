Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı
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Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

52 dakika önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Suriye uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu Raşit El İsa'nın kaldığı adrese jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
Akçakale, Şanlıurfa, Güncel
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