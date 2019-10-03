Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

1 saat önce

Şanlıurfa'da yakalanarak adliyeye sevk edilen DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'da yakalanarak adliyeye sevk edilen DEAŞ terör örgütü üyesi 1 kişi çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.A. isimli DEAŞ terör örgütü üyesi şahsın il merkezinde olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AYM, Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi
Polis aracına bombalı saldırı düzenleyen teröristin cenazesi cemevinden kaldırıldı Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü Anayasa Mahkemesi Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine ilişkin kararının gerekçesini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 22:54:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]