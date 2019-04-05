Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Yakıt Tankerinin Çarptığı Adam Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Yakıt Tankerinin Çarptığı Adam Hayatını Kaybetti

34 dakika önce

Şanlıurfa'da yakıt tankerinin çarptığı adam hayatını kaybettiŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yakıt tankerinin çarptığı adam hayatını kaybetti Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç-Birecik karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Şanlıurfa'da Yakıt Tankerinin Çarptığı Adam Hayatını Kaybetti, System.String[]
Şanlıurfa'da yakıt tankerinin çarptığı adam hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yakıt tankerinin çarptığı adam hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç- Birecik karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Aziz Ergün yolda aracını park ettikten sonra aracından inerken arkadan gelen plakası ve ismi öğrenilmeyen yakıt tankeri çarptı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ergün'e ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Ergün kurtarılamadı. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:49 Kaynak: İHA

Birecik, Suruç, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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