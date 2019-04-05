Şanlıurfa'da Yakıt Tankerinin Çarptığı Adam Hayatını Kaybetti
34 dakika önce
Şanlıurfa'da yakıt tankerinin çarptığı adam hayatını kaybettiŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yakıt tankerinin çarptığı adam hayatını kaybetti Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç-Birecik karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.
Şanlıurfa
'da yakıt tankerinin çarptığı adam hayatını kaybetti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yakıt tankerinin çarptığı adam hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç- Birecik
karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Aziz Ergün yolda aracını park ettikten sonra aracından inerken arkadan gelen plakası ve ismi öğrenilmeyen yakıt tankeri çarptı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ergün'e ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Ergün kurtarılamadı. Otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırılan cenaze yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:49 Kaynak: İHA
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