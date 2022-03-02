Yan bakma kavgası: 4 yaralı - Son Dakika
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Yan bakma kavgası: 4 yaralı

02.03.2022 11:25
Yan bakma kavgası: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yan bakma kavgasında bir şahıs etrafa rastgele ateş açtı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yan bakma kavgasında bir şahıs etrafa rastgele ateş açtı. Yaşanan olayda mahalle sakinlerinden 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde yaşandı. Sokakta yürüyen 18 yaşındaki A.R., karşılaştığı 3 genç ile yan bakma tartışmasına girdi. Tartışmanın ardından mahalleden ayrılan şahıs, yanında av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ile geri dönerek etrafa rastgele ateş açtı. Silah sesleri üzerine evlerinden çıkan mahalleli ile A.R. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yeniden etrafa rastgele ateş açan A.R., mahalle sakinlerinden Murat K., Halil İbrahim K., İlyas Ramazan K. ve Hamza T.'yi yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaçan zanlı ise Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Selahattin Eyyübi Mahallesinde saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olayda park halindeki bir araca da mermilerin isabet ettiği ve maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Ahmet Atan/ İHA)

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Ceylanpınar, Şanlıurfa, Yenişehir, Hisarcık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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