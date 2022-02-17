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ŞANLIURFA'DA YANAN OTOMOBİL İÇİN SÜRÜCÜLER SEFERBER OLDU - Son Dakika

ŞANLIURFA'DA YANAN OTOMOBİL İÇİN SÜRÜCÜLER SEFERBER OLDU

17.02.2022 09:56

ŞANLIURFA'da seyir halinde olan bir otomobilin motor bölümü aniden alev aldı.

ŞANLIURFA'da seyir halinde olan bir otomobilin motor bölümü aniden alev aldı. Yol ortasında göz yaşlarına boğulan sürücünün imdadına yoldan geçen diğer sürücülerin seferber oldu.

Yangın, Abide Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Sinan D.?nin kullandığı 34 NDG 16 plakalı otomobilin ön motor bölümünde dumanların yükseldiğini görünce hemen aracından indi. Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Otomobilinin yandığını gören sürücü telefonla itfaiye ekiplerini aradı. Bu sırada yangının büyümesi üzerine gözyaşlarına boğulan sürücüyü gören diğer araç sürücüleri, yangın söndürme tüpüyle yanan araca müdahalede bulunarak, söndürdü. Son anda kül olmaktan kurtulan araç parka çekildi. İtfaiye aracı ise yangının söndürülmesi üzerine geri döndü.

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tragger, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA YANAN OTOMOBİL İÇİN SÜRÜCÜLER SEFERBER OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA YANAN OTOMOBİL İÇİN SÜRÜCÜLER SEFERBER OLDU - Son Dakika
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