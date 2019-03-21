Şanlıurfa'da Yangın
1 saat önce
Şanlıurfa'da bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Şanlıurfa
'da bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi
'nde bir apartmanın 2. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, mahalle sakinlerince itfaiye ekiplerine bildirildi.
Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangın sonrası dairede hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:09 Kaynak: AA
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