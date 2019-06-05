Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da yangın
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da yangın

40 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan yangında ekili alanlar, atıl durumdaki okul binası ile iki ev zarar gördü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan yangında ekili alanlar, atıl durumdaki okul binası ile iki ev zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Yaylatepe Mahallesi'nde buğday ve arpa ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, çevredeki otların tutuşmasıyla eski köy okuluna ve çevredeki evlere sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 40 dönümlük ekili alan ile atıl durumdaki eski okul binası ve iki ev zarar gördü.
Şanlıurfa'da yangın
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:35 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki erkek tarafından cinsel istismara uğrayan kız çocuğu hayatına son verdi! Deniz Akkaya, annesinin cenazesinde Binali Yıldırım'a tepki gösterilmesiyle ilgili açıklama yaptı! Erdoğan, anne ve babasının mezarını ziyaret ettikten sonra yakın arkadaşını da unutmadı! Kore Gazisi Kanat, bayram ziyaretinde helallik istedikten sonra hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 22:15:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]