Şanlıurfa'da yangın
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:26 Kaynak: AA
'nın Bozova
ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yaslıca
Mahallesi'nde bir park yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin çalışmasının ardından söndürülen yangında, bazı ağaçlar da zarar gördü.
Japonya'daki animasyon stüdyosunda çıkan yangında 23 kişi öldü 3 yaşındaki çocuğunu eve kilitleyip çarşıya giden vicdansız anne, "Elbise almaya gittik" dedi Son dakika! 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Son dakika! Erbil'de diplomatımızı şehit eden saldırganın kimliği belli oldu