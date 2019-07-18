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Şanlıurfa'da yangın

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yaslıca Mahallesi'nde bir park yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin çalışmasının ardından söndürülen yangında, bazı ağaçlar da zarar gördü.
Şanlıurfa, İtfaiye, Bozova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:26 Kaynak: AA
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