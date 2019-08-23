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Şanlıurfa'da yangın

48 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Abdalağa Mahallesi'nde bir apartmanın odunluk olarak kullanılan bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında bodrum katında bulunan piknik tüpü ise itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken bodrum katında hasar meydana geldi.

Şanlıurfa, İtfaiye, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:12 Kaynak: AA
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