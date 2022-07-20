Şanlıurfa'da yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı

20.07.2022 18:40
Şanlıurfa'da yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mera yangınına müdahale eden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mera yangınına müdahale eden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı.

Siverek- Adıyaman kara yolunun 27'inci kilometresi Cumakalesi Mahallesi yakınlarındaki merada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı ve itfaiye erleri rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının ortasında kaldı.

Alevlere hortumla müdahale eden itfaiye erleri yangından yara almadan kurtuldu, aracın üzerinde bulunan itfaiye eri Cuma S. ise düşmesi sonucu yaralandı.

İtfaiye eri, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında, alevlerin arasında kalan itfaiye aracında hasar oluştu.

Takviye gelen ekip tarafından yangın söndürüldü.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı - Son Dakika
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