Şanlıurfa'da yangına müdahale havadan görüntülendi - Son Dakika

Şanlıurfa'da orman yangınına ekipler tarafından yapılan müdahale havadan görüntülendi.



Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu 5 saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 45 dekar alanın zarar gördüğü yangına müdahale anı havadan görüntülendi.



Alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nün arkasındaki orman yangını bölgesindeyiz. Yangının ilk anından bu yana tüm itfaiye ekiplerimizle bölgeye intikal ettik. Milletvekillerimizle iletişime geçerek bölgeye yangın söndürme uçakları talebinde bulunduk. Şu anda yangın söndürme uçaklarımız havaalanında, uzmanlar ile görüşmemizde saat 15.15 itibarı ile bölgenin farklı noktalarında yangının başladığını öğrendik. Şanlıurfamız için çok üzücü bir durum, 16 yılda yetiştirilmiş ormanımızda yangın çıktı. Bilindiği gibi Şanlıurfamızda çok fazla orman yok. Bu yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz ama güvenlik birimlerimiz olayı araştırıyorlar. İtfaiye ekiplerimiz ile yangının kısmen kontrol altına alındığını görüyoruz. Çevre illerden de yardım istedik. İnşallah yangının sıçramadığı alanları hızlı bir şekilde kurtaracağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA