Şanlıurfa'da yapı markette yangın -3

Şanlıurfa'da yapı markette yangınŞanlıurfa'da, boya, tiner, ahşap malzeme ve beyaz eşya satılan bir mağazada yangın çıktı.

Şanlıurfa'da yapı markette yangın

Şanlıurfa'da, boya, tiner, ahşap malzeme ve beyaz eşya satılan bir mağazada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm mağazayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mağazanın çevresindeki yollar kapatıldı. Polis ekipleri yangına TOMA ile müdahale ederek itfaiyeye yardımcı oluyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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