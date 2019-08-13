Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da yapı markette yangın -3
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Şanlıurfa'da yapı markette yangın -3

18 dakika önce

Şanlıurfa'da yapı markette yangınŞanlıurfa'da, boya, tiner, ahşap malzeme ve beyaz eşya satılan bir mağazada yangın çıktı.

Şanlıurfa'da yapı markette yangın
Şanlıurfa'da, boya, tiner, ahşap malzeme ve beyaz eşya satılan bir mağazada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm mağazayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Mağazanın çevresindeki yollar kapatıldı. Polis ekipleri yangına TOMA ile müdahale ederek itfaiyeye yardımcı oluyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 08:05 Kaynak: DHA
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