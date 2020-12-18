Şanlıurfa'da yapımı tamamlanan 8 Aile Sağlığı Merkezi hizmete başladı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yapımı tamamlanan 8 Aile Sağlığı Merkezi ile 112 istasyonu hizmete girdi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, yazılı açıklamasında, il genelinde yeni binaların modern imkanlarla hizmet vermeye başladığını belirtti.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını ifade eden Erkuş " Yatırımlarımız hastalarımızın, vatandaşlarımızın ve sağlık personellerimizin daha iyi imkanlarla, daha güzel ortamlarda hizmet vermek adına yapılmaktadır. Sağlık yatırımları ve hizmetlerimiz herhangi bir ayrım gözetmeksizin şehrimizin en ücra köşesine kadar götürülmektedir. Aile Sağlığı Merkezlerimizin ve 112 Acil Sağlık hizmetleri istasyonlarımızın şehrimize kazandırılmasında emeği geçen başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin'e teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.