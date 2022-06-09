Şanlıurfa'da yapımı tamamlanan meslek lisesinin açılışı yapıldı

Şanlıurfa'da ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği tarafından yaptırılan Şebab Al Khayr Meslek Lisesi düzenlenen törenle açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye ilçesinde 35 dönümlük arazi üzerine 16 derslik olarak yaptırılan Şabab Al Khair Meslek Lisesi'nin açılışı Vali Salih Ayhan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, okulun hayırlı olmasını dileyerek, "Her zaman söylediğim gibi, eğitimde iyiysek, hayatın her alanında iyiyiz demektir. Çocuklarımızı geleceğe güvenle, güçlü bir şekilde hazırlamamız lazım. Hayırsever derneğimizin eğitime olan ilgisinden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Bizim birçok okula ihtiyacımız var ve bu anlamda bizlere omuz oldular, destekte bulundular. 15 günlük çalışma süremde izlenimlerim şu ki, eğitimde yapacağımız çok iş var. Güçlü bir çalışma ile Şanlıurfa eğitiminde çok güzel yerlere hep birlikte geleceğiz." dedi.

Çocuklara iyi tatiller dileklerinde bulunan Vali Ayhan, yaz tatilinde bol bol kitap okunması öğüdünde bulundu.

Okulun yapılmasında finansal destek sağlayan Kuveytli Hayırsever Walid Al-Saif da, "Şanlıurfa'da bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz dernek olarak Türkiye Cumhuriyetine ve özelde de Şanlıurfa Valiliği'ne bu projelerin gerçekleşmesi için verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Şeyh Abdullah el-Nuri Hayır Derneği Başkanı ise Uzama Ahmetoğlu ise "Okulumuz derneklerimizin ortaklığı ile yaptığımız 3. okul diyebiliriz. 2009 yılından bu yana başlayan süreçte bir ilkokul, ardından bir ortaokul ve şu anda da bir mesleki lise olarak 3. okulumuzun da yapımı tamamlanmıştır. Tüm bu süreçte Şanlıurfa Valiliğimiz bizlere çok büyük destekte bulundular. Teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tüm davetlilerin katılımıyla okulun açılışı gerçekleştirildi.