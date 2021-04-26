Şanlıurfa'da yaralı balaban kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Haliliye ilçesinin kırsal bölgesinde yaralı balaban kuşu bulan vatandaşlar durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Ekiplerce koruma altına alınan kuş, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
Balaban kuşunun tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına salınacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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