Şanlıurfa'da yaralı balaban kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

Ekiplerce koruma altına alınan kuş, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Haliliye ilçesinin kırsal bölgesinde yaralı balaban kuşu bulan vatandaşlar durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Şanlıurfa 'da yaralı bulunan balaban kuşu tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

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