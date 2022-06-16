Şanlıurfa'da yaralı bulunan baykuş korumaya alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, jandarma ekiplerince yaralı bulunan baykuş korumaya alındı.
Şekerli Jandarma Karakolu ekipleri, Deliktaş Mahallesi yakınlarında devriye görevindeyken uçamayan baykuşu fark etti.
Hayvanın kanadından yaralandığını gören ekipler, durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen veteriner hekimler, baykuşu korumaya aldı.
Baykuşun tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi.
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