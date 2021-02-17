Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Müdürlük görevlilerinin teslim aldığı kızıl şahin, tedavisi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Ekipler, kuşu muhafazaya alarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde yaptıkları kontroller sırasında yaralı bir kızıl şahin buldu.

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