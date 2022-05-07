Şanlıurfa'da yaralı bulunan küçük kartal, balaban ve puhu kuşu tedavi altın alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yaralı bulunan küçük kartal, balaban ve puhu kuşu tedavi altın alındı

07.05.2022 10:15
Şanlıurfa'da yaralı bulunan küçük kartal, balaban ve puhu kuşu tedavi altın alındı

Şanlıurfa'da yaralı bulunan küçük kartal, puhu ve balaban kuşu tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da yaralı bulunan küçük kartal, puhu ve balaban kuşu tedavi altına alındı.

Kentin kırsal bölgelerinde farklı zamanlarda vatandaşlarca yaralı bulunan küçük kartal, balaban ve puhu kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce korumaya alınan kuşlar, ???????Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kuşların tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yaralı bulunan küçük kartal, balaban ve puhu kuşu tedavi altın alındı - Son Dakika


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