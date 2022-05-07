Şanlıurfa'da yaralı bulunan küçük kartal, puhu ve balaban kuşu tedavi altına alındı.
Kentin kırsal bölgelerinde farklı zamanlarda vatandaşlarca yaralı bulunan küçük kartal, balaban ve puhu kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ekiplerce korumaya alınan kuşlar, ???????Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
Kuşların tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da yaralı bulunan küçük kartal, balaban ve puhu kuşu tedavi altın alındı - Son Dakika