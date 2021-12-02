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Şanlıurfa'da yaralı bulunan kurt yavrusu tedavi altına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yaralı bulunan kurt yavrusu tedavi altına alındı

02.12.2021 13:12
Şanlıurfa'da yaralı bulunan kurt yavrusu tedavi altına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yaralı bulunan kurt yavrusu Doğa Koruma Milli Parklar Şubesine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yaralı bulunan kurt yavrusu Doğa Koruma Milli Parklar Şubesine teslim edildi.

Hasarlı Mahallesi'nde kırsalda hayvan otlatan çobanlar, yaralı ve bitkin bir kurt yavrusu fark etti.

Durumun Bucak Jandarma Karakoluna bildirmesi üzerine jandarma ekipleri, yaralı kurda su ve yiyecek vererek hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Tedavisi için Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi götürülen kurt yavrusunun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Şanlıurfa'da yaralı bulunan kurt yavrusu tedavi altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Milli Parklar, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yaralı bulunan kurt yavrusu tedavi altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yaralı bulunan kurt yavrusu tedavi altına alındı - Son Dakika
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